Sicherheit der Schulwege wird überprüft

Der Abtransport belasteter Erde aus dem Baugebiet Feldstraße/westliches Ringgebiet wird voraussichtlich im Juli beginnen und ist bis März 2019 geplant. Über die Fahrtrouten der Lastwagen gibt es in dem von der Route am meisten betroffenen Stadtbezirk Lehndorf-Watenbüttel lebhafte Diskussionen. Auf Einladung des Bezirksrats stellte sich Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer am Mittwochabend in Lamme den Fragen der Lokalpolitiker und der...