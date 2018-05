Braunschweig Leicht verletzt worden ist am Freitagvormittag eine 19-jährige Autofahrerin. Laut Meldung der Polizei fuhr sie in ihrem Wagen auf der A 395 auf der Überholspur in Richtung Braunschweig, als bei Stöckheim ihrer Aussage zufolge ein Fuchs auf die Fahrbahn lief. Durch das Ausweichmanöver geriet sie auf die rechte Fahrbahn und den Standstreifen und schließlich in die Böschung. Sie konnte das Auto leicht verletzt selbstständig verlassen.

