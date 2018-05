Prozession zieht zum Schloss

Braunschweig Zum Fronleichnamsfest werden am Donnerstag, 31. Mai, Gläubige aus den katholischen Gemeinden Braunschweigs durch die Innenstadt ziehen. Um 19 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der Hauptkirche St. Aegidien mit Prozession zum Schloss. An einem Altar vor dem Schloss wird der Segen gespendet. Im...