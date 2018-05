Eine Kehrmaschine entgleiste am Montagmorgen. Die Autobahn musste gesperrt werden. Fotos: Koglin

Braunschweig Ein Schienenreinigungsfahrzeug ist am Montagmorgen entgleist. Die Sperrung auf der A395 ist wieder aufgehoben, der Verkehr staut sich dort doch.

Kehrmaschine entgleist – A395 am Morgen gesperrt

Ein Schienenreinigungsfahrzeug ist am Montagmorgen in der Nähe der Haltestelle Sachsendamm im Heidberg aus den Schienen gesprungen und musste mit Hilfe eines Krans zurück in die Spur gehoben werden.

Die Autobahn 395 musste aufgrund der Bergungsarbeiten zeitweilig gesperrt werden. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 wurden in der Zeit durch Busse ersetzt.

Für die Bergungsarbeiten musste ein Feuerwehrkran das Fahrzeug von den Schienen heben - da die Kehrmaschine auf einer Brücke entgleist war, musste der Kran auf der Fahrbahn vor der Brücke in Stellung gebracht werden. Dafür musste die Fahrbahn gesperrt werden.

Mittlerweile sind die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Sperrung ist aufgehoben. Auf Höhe des Sachsendamms staut sich der Verkehr noch.