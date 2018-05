Digitalisierung und ihre Auswirkungen

Braunschweig Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und die Rudolf von Bennigsen-Stiftung laden zu folgender Veranstaltung ein: „Brave #New Work – Schöne neue Arbeitswelt“. Die Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die heutige Arbeitsrealität werden am Mittwoch, 30. Mai, von 19 bis 21 Uhr in der...