Radfahrer fährt mit 3,23 Promille

Weil er schwankend in der Fahrbahnmitte eines Kreisverkehrs in Rautheim fuhr, fiel ein Radfahrer am Montagabend gegen 19.30 Uhr einer Funkstreife der Polizei auf.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten laut Polizei sofort eine Alkoholfahne und eine lallende Sprache fest, so dass ein Atemalkoholtest gemacht wurde. Dieser ergab 3,23 Promille. Der 50-jährige Radler gab an, dass er gerade auf dem Weg zum Supermarkt war, um noch ein paar Bier zu holen. Aber er musste zunächst mit zur Blutprobe.