Stadt warnt vor Raupen des Eichenprozessionsspinners

In diesem Jahr ist, wie die Stadtverwaltung mitteilt, mit einem verstärkten Befall von Eichen mit den Raupen des Eichenprozessionsspinners zu rechnen. Die Raupen können sich durch das anhaltend warme Wetter besser und schneller entwickeln. In den vergangenen Wochen wurde bereits eine Reihe von Nestern in städtischen Parkanlagen entdeckt und im Auftrag des Fachbereichs Stadtgrün und Sport durch eine speziell ausgerüstete und qualifizierte Firma beseitigt, heißt es.

Abgesperrte Bereiche sollten nicht betreten und die Nester sowie die Raupen nicht berührt werden. Auch verlassene Nester sind durch die darin befindlichen Häutungsreste noch gesundheitsgefährdend. Derzeit sind aber keine Bereiche abgesperrt, berichtet die Stadtverwaltung weiter.

Die überwiegend nachtaktiven Raupen des Eichenprozessionsspinners halten sich tagsüber in Gespinstnestern am Stamm auf und wandern in der Dämmerung in langen Reihen („Prozessionen“) zum Fressen in die Baumkronen. Ab dem dritten Larvenstadium entwickeln die schwarzgrauen Raupen lange, mit Widerhaken versehene Brennhaare, die leicht abbrechen und den Giftstoff Thaumetopoein enthalten. Dieser kann bei Hautkontakt allergische Reaktionen, juckende, entzündliche Hautausschläge, Rötungen, Quaddeln und Bläschen auslösen.

Bei Augenkontakt sind Entzündungen der Augenbindehaut möglich. Werden die Haare eingeatmet, kann es zu Reizungen im Rachen, Halsschmerzen, Hustenreiz und in seltenen Fällen auch zu Asthmaanfällen kommen.