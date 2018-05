„Auf in die Berge“ in der Mittagspause im Museum

Braunschweig Um das Gemälde „Alpenglühen“, eines der Hauptwerke des Braunschweiger Malers Heinrich Brandes, geht es am Mittwoch, 6. Juni, um 12.30 Uhr, bei der Mittagspause im Museum unter dem Motto „Auf in die Berge!“ im Städtischen Museum, Haus am Löwenwall, Steintorwall 14. Nach der etwa 15-minütigen Führung...