Polizeieinsatz in der LAB in Kralenriede nach Streitigkeiten

Braunschweig Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in der Nacht zum Donnerstag in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) in Kralenriede. Sicherheitskräfte hatten die Polizei gerufen, nachdem es auf dem Gelände zu aggressiven Streitigkeiten gekommen war.

Wie die Polizei mitteilt, wurden beim Eintreffen von zehn Funkstreifen etwa 30 teilweise aufgebrachte Personen angetroffen. Zwischen Mitgliedern zweier Familien soll es aus persönlichen Gründen Streit gegeben haben, wobei eine 41-Jährige durch einen Angriff verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein Neunzehnjähriger wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Gegen 00.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. dpa