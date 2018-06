Staunen über die schönsten Oldtimer-Schätze

Ganze vier Mal gibt es den Fiat 514 Mille Miglia nur noch auf der Welt. 60 Fahrzeuge wurden in den 1930er-Jahren überhaupt nur gebaut. „Damals waren Fiat und Alfa das, was heute Ferrari ist“, erzählt Ulrich Krämer. Er führte am Sonntag mit seinem 110 km/h schnellen Roadster die 16. Harz-Heide-Fahrt...