Tübingerin soll neue Sozialdezernentin in Braunschweig werden

Braunschweig Die Erste Bürgermeisterin von Tübingen, Christine Arbogast, soll neue Dezernentin für Soziales, Schule, Gesundheit und Jugend in Braunschweig werden. Oberbürgermeister Ulrich Markurth schlägt sie dem Rat zur Wahl vor, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Zur Ratssitzung am kommenden Dienstag soll die Wahl stattfinden.