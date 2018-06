400 Posaunen erklingen auf dem Burgplatz

Braunschweig Mehr als 60 Posaunenchöre werden am Wochenende zum Landesposaunentag in Braunschweig erwartet. Als Höhepunkt ist am Samstag ein Serenadenkonzert mit 400 Bläsern auf dem Burgplatz geplant. Dabei soll auch das Stück „Spiritual Life“ uraufgeführt werden, das der...