Schüler über Gefahren für die Demokratie

Braunschweig In dieser Woche gibt es am Martino-Katharineum, Gymnasium Kleine Burg, IGS Querum und Ricarda-Huch-Schule eine Ausstellung zum Thema Demokratie und Gefahren für die Demokratie. Projekt „Raised Voices – Fight for your Democracy“ ist ein Demokratieprojekt des Stadtschülerrates. „Es steht sinnbildlich...