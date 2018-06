Streit um neuen Mietspiegel: Haus & Grund lehnt Entwurf ab

Wie haben sich in den vergangenen vier Jahren die Mieten in Braunschweig entwickelt? Was kostet Wohnen zukünftig? Der neue Mietspiegel sollte Aufschluss geben. Doch in der Ratssitzung am nächsten Dienstag wird er nicht beschlossen. Obwohl er fertig ist. Die Linke im Rat hat bereits irritiert nachgefragt. Denn im Prinzip drängt die Zeit. Der gegenwärtige Mietspiegel ist ein qualifizierter Mietspiegel. Das...