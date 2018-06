Frau nur kurz weg – Dieb stiehlt Geldbörse

Braunschweig Aus einem unverschlossenen Auto wurde am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Elbestraße aus einer Handtasche die Geldbörse entwendet. Laut Mitteilung der Polizei gab die Fahrerin an, nur wenige Sekunden weg gewesen zu sein, um den Einkaufswagen zurückzubringen. Die Polizei weist daraufhin, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen und das Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen. „Diebe lauern genau auf solche günstigen Gelegenheiten“, heißt es in der Mitteilung.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder