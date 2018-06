Polizei findet verwahrloste und tote Tiere in Wohnung

In der Wohnung stank es bestialisch, sie war voller verwahrloster und teils toter Tiere: Nach einem Hinweis entdeckten Polizeibeamte am Donnerstag um 17.25 Uhr in einer völlig verwahrlosten Wohnung im Wohngebiet Schwarzer Berg eine Vielzahl von Kleintieren, die zum Teil schon verendet waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anwohner hätten zuvor Verwesungsgeruch gemeldet.

Überall in den Räumen hielten sich Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse auf, die sich dort frei bewegten. Auf dem Balkon lagen einige tote Tiere.

Aufgrund der nicht artgerechten Haltung wurden die Tiere von Mitarbeiter des Tierschutzes sichergestellt, wobei die genaue Zahl noch festgestellt werden muss. Ein Mitarbeiter des Fachbereichs für Veterinärwesen der Stadt Braunschweig wurde ebenfalls hinzu gezogen, um mögliche Verstöße zu prüfen.