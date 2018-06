Am Sonntagabend wurde eine 33-jährige Frau am Gaußberg in der Nähe der Oker von einem Mann sexuell belästigt wurde. Foto: David Taylor

Braunschweig Am Sonntagabend wurde eine 33-jährige Frau am Gaußberg in der Nähe der Oker von einem Mann sexuell belästigt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Exhibitionist belästigt Frau am Gaußberg in Braunschweig

Am Sonntagabend hatte sich eine 33-jährige Frau am Gaußberg in der Nähe der Oker auf eine Parkbank gesetzt, wo sie von einem Mann sexuell belästigt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, habe sie der etwa 25-jährige Mann aus mehreren Metern Entfernung zunächst angesprochen. Als sie zu ihm herüberblickte, fasste er mit der Hand in Richtung seines Genitalbereiches und deutete Onanierbewegungen in ihre Richtung an. Trotz der Aufforderung dies zu unterlassen, setzte er sich mit seiner Bank hinter ihre. Der Mann öffnete seine Hose, ließ diese herunter und entblößte sein Geschlechtsteil.

Erschrocken und verängstigt lief die Frau nach Hause zu ihrem Ehemann und verständigte die Polizei.

Die Frau beschrieb den Mann als 170 bis 180 cm groß, er hatte eine kräftige Statur und war unrasiert. Die Haare hatte er zum Zopf gebunden.