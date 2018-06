Mögliche Zeugen, die den Vorfall am Freitagvormittag im Bereich Luisen-/Juliusstraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die angegriffene Frau meldete sich erst am Montag bei der Polizei. Foto: Archiv / Kleinschmidt

Braunschweig Eine 38 Jahre alte Frau gibt an, der Mann habe sie plötzlich an den Schultern gepackt und gegen eine Hauswand gedrückt.

Unbekannter greift Frau an und beschimpft sie

Ein bislang unbekannter Mann soll am Freitagmittag im Bereich Luisen-/Juliusstraße eine 38 Jahre alte Frau angegriffen haben. Die Frau gab an, sie sei von dem Täter plötzlich an den Schultern gepackt und gegen eine Hauswand gedrückt worden. Zudem habe er sie beschimpft und Drohungen ausgesprochen. Danach ließ er von der Frau ab und ging. Aufgrund eines Handicaps kann die Frau den Täter nur vage beschreiben. Er soll dunkle Haare haben, größer als 1,75 Meter sein und mit ausländischem Akzent sprechen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Mitte unter Tel: (05 31) 476-31 15 zu melden.