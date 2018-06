Chorkonzert in St. Martini

„Martini klingt“ heißt es am Sonntag, 17. Juni, um 11 Uhr in der Martinikirche am Altstadtmarkt. Der Chor an St. Martini singt Werke von Johann Sebastian Bach, Mozart, Mendelssohn Bartholdy, Dvorák und Mátyás Seiber. Bernhard Eisfeld begleitet am Piano, die Leitung hat Gabriele Carl-Liebold....