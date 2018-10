Baustelle und Unfall sorgen für Stau auf A391 und B1

Braunschweig Brückenbauarbeiten und dazu ein Unfall nahe Gartenstadt sorgen am Mittwochmorgen für kilometerlange Staus auf der Stadtautobahn.

Wegen Bauarbeiten und eines Unfalls staut sich am Mittwochmorgen der Verkehr auf der A391. Auf Höhe der Anschlussstelle Gartenstadt hat es einen Unfall gegeben, wie die Polizei laut News38 mitteilt. Demnach waren ein LKW und ein Auto beteiligt, ein Unfallbeteiligter musste abgeschleppt werden, so die Polizei. Verletzte gab es nicht.

Ein weiterer Stressfaktor sind Bauarbeiten an der Brücke über die Münchenstraße, nahe der Anschlussstelle Weststadt. Hier kann der Verkehr der Stadtautobahn nur einspurig vorbei. Der Verkehr in Richtung Salzgitter staut sich über bis zu drei Kilometer. Auch auf der Hannoverschen Straße (B1)stadteinwärts staute sich laut Verkehrsmanagementzentrale der Verkehr zwischenzeitig auf zwei Kilometern bis zur Autobahnauffahrt. Am frühen Vormittag war die B1 aber wieder frei. eng