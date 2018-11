Was bringt das Jahr 2019? Stellen Sie Ihre Fragen!

Was können wir vom nächsten Jahr erwarten? Das beantworten am 18. Dezember acht Experten im BZV-Medienhaus.

Was bringt uns das Jahr 2019? Acht Experten der Region blicken für Sie in die Zukunft: am 18. Dezember im BZV-Medienhaus.

Schauen wir in die Welt, gibt es viele Fragen: Wie entwickeln sich die USA unter Donald Trump? Wird der US-Präsident sein Land weiter spalten? Die Fußball-WM der Frauen wird in unserem Nachbarland Frankreich ausgetragen - wird sich das deutsche Team besser schlagen als die Herren-Elf im vergangenen Sommer?

In vielen Gegenden auf der Welt herrscht Krieg, so in Syrien oder Afghanistan. Wird die Zahl der Konflikte abnehmen oder gar wachsen? Was Europa angeht, ist vor allem die Entwicklung der Brexit-Verhandlungen immer noch ungewiss. Wird es schließlich einen Vertrag über den Ausstieg der Briten geben? Oder kommt es doch zum harten Austritt - ohne Vertrag, dafür mit hohen Kosten vor allem für die Briten selbst. Premierministern Theresa May ist auch innenpolitisch stark unter Druck. Kann sie im Amt bleiben?

Was passiert bei Volkswagen?

Blicken wir nach Berlin: Was wird aus der Großen Koalition, nun, da Kanzlerin Merkel geschwächt ist? Falls es zu Neuwahlen kommt: Wird die weit rechts stehende AfD weiter Zulauf haben? Wie stark werden die Grünen, die bei der Landtagswahl in Bayern stark von den Verlusten der CSU profitiert haben? Geht der Ausbau der E-Mobilität voran und gelingt es, die Stromnetze dafür fit zu machen?

Auch in der Region gibt es spannende Fragen: Was wird aus dem Paläon? Das Land will das Erlebniszentrum rund um die Schöninger Speere übernehmen - welche Folgen hat das? Die Aufarbeitung des Abgasskandals bei Volkswagen wird uns auch im kommenden Jahr beschäftigen - mit welchem Ergebnis? Riskieren Sie mit uns einen Blick in die Kristallkugel! Was bringt das neue Jahr? Am 18. Dezember befragen wir wie in den vergangenen Jahren unser Orakel. Acht Fachleute sprechen über Politik, Wirtschaft und Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft. Seien Sie dabei, machen Sie mit!

Sie wollen beim Orakel dabei sein? Melden Sie sich an!

Das Orakel 2019 findet am Dienstag, 18. Dezember 2018, statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig. Einlass ist um 18 Uhr. Anmeldung: Sie wollen beim Orakel dabei sein? Dann melden Sie sich gern bei uns an. Per E-Mail: Nadine.Zimmer@bzv.de Nennen Sie Ihren Namen, Adresse, eine Rückrufnummer und die Zahl der gewünschten Plätze. Schicken Sie uns schon jetzt Ihre Fragen! Was wollen Sie von den Experten wissen? Welche Prognose für das Jahr 2019 interessiert Sie besonders? Schicken Sie uns Ihre Fragen an antworten@bzv.de. Wir leiten diese an die Experten weiter. Per Post: Braunschweiger Zeitung, Chefredaktion, Stichwort: Orakel, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig