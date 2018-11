Ein Lebensmitteldiscounter am Madamenweg in Braunschweig war erneut Ziel eines Einbrechers.

Braunschweig. Beamte der Polizei Braunschweig nehmen am Mittwochmorgen einen 49-Jährigen vorübergehend fest. Er brach über ein Fenster in den Verkaufsraum ein.

Zweiter Einbruch in Supermarkt am Madamenweg

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage war ein Lebensmitteldiscounter am Madamenweg Ziel eines Einbrechers. Wie die Polizei berichtet, hat ein 49-jähriger Mann am frühen Mittwochmorgen ein Fenster des Marktes zerstört und gelangte so in das Innere des Verkaufsraums.

Beamte stellen den Mann beim Verlassen des Marktes

Hier klaute er Elektroartikel und Zigaretten. Beamte, die durch den ausgelösten Alarm im Einsatz waren, konnten den Mann beim Verlassen des Geschäfts vorläufig festnehmen.

In einer ersten Vernehmung gab der Beschuldigte seine verzweifelte Lage als Grund für die Tat an. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt.