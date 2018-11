Finnenbahn im Prinzenpark bekommt Beleuchtung

Das Sportangebot im Prinzenpark soll sich künftig besser nutzen lassen. Die Verwaltung plant eine Beleuchtung der 2,2 Kilometer langen Finnenbahn. Ziel ist: Läufer und Jogger sollen die Finnenbahn auch in der dunklen Jahreszeit nutzen können. Im Bezirksrat Östliches Ringgebiet ist das Vorhaben als Pilotprojekt vorgestellt worden. „Ähnliches gibt es zwar an den Loipen für Ski-Langläufer, an einer Finnenbahn bislang jedoch noch nicht“,...