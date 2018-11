Einbrecher brechen Terrassentür auf

Die Abwesenheit einer Hausbewohnerin nutzte ein Einbrecher in der Nacht von Freitag zu Samstag. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 81-jährige Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in Dibbesdorf im Kurzurlaub. Ihre 59-jährige Tochter sei am Freitagmittag noch kurz in dem Haus ihrer Mutter gewesen. Am Samstagvormittag bemerkte eine 75-jährige Nachbarin, dass die Terrassentür des Hauses aufgebrochen worden war. Ein Einbrecher habe alle Räume durchsucht. Da die Bewohnerin erst am Samstag zurückkehrte, konnte zum Diebesgut noch keine Angabe gemacht werden.

