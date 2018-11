Autofahrer fährt bei Rot – Fußgängerin wird schwer verletzt

Eine Kollision zwischen einem Auto und einer Fußgängerin gab es am Montagmorgen in Braunschweig.

Mit schweren Verletzungen kam eine Fußgängerin

am frühen Montagmorgen nach einem Unfall in der Braunschweig, Innenstadt ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, habe die 53-jährige Frau im morgendlichen Berufsverkehr, um 7.04 Uhr, die Güldenstraße an der Ampel vom Prinzenweg in Richtung Südstraße bei „Grün“ überqueren wollen. Der 51-jährige Fahrer eines Autos habe jedoch sein Rotlicht übersehen und sei mit der Fußgängerin zusammengestoßen.

Die Frau blieb nach Polizeiangaben schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Auskunft der Sanitäter jedoch nicht.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ungefähr 2000 Euro. Gegen den Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.