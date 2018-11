Loslassen und hinaus in die Welt

In Jana Lehmanns Küche hängen selbst geschriebene Schilder an der Wand. „Ich schaffe alles“, steht auf einem. „Ich bin reich“, heißt es auf einem anderen. In ihrem Flur steht ein Korb mit Kosmetikartikeln mit dem Hinweis „Zu verschenken“. Jana Lehmann will loslassen, um Platz zu schaffen für neue...