Auf der A39 bei Braunschweig wird in den Sommerferien gebaut (Symbolbild).

Braunschweig. Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 39 in Braunschweig in den Ferien mehrfach voll gesperrt. Grund sind Fahrbahnsanierungen

A39 bei Braunschweig - Vollsperrungen in den Sommerferien

Wegen Fahrbahnsanierungen wird die A39 zwischen dem Kreuz Braunschweig-Süd und Rüningen (Brücke über die Rüningenstraße) in den Sommerferien mehrfach in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. An vier Wochenenden müssen sich Autofahrer auf Sperrungen und Umleitungen einstellen, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weiter mitteilt.

Vollsperrung in Fahrtrichtung Salzgitter

Laut Landesbehörde beginnen die Arbeiten am Mittwoch, 10. Juli, mit einer einstreifigen Verkehrsführung zwischen dem Kreuz Süd und dem Dreieck Südwest in Fahrtrichtung Salzgitter. Dieser Abschnitt wird dann von Freitagabend, 12. Juli, 18 Uhr, bis Montagfrüh, 15. Juli, etwa 5 Uhr, voll gesperrt.

Im Kreuz Süd ist während der Vollsperrung ein Auffahren auf die A 39 in Fahrtrichtung Salzgitter nicht möglich. Dadurch kann im Dreieck Braunschweig-Südwest aus Richtung Wolfsburg kommend nicht auf die A 391 abgefahren werden.

Umleitung über die A36 und Wolfenbüttel

Der Durchgangsverkehr in Fahrtrichtung Salzgitter wird ab dem Kreuz Braunschweig-Süd über die A 36 zur Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd umgeleitet, von dort über die L 495 und die K 30 zur A-39-Auffahrt Salzgitter-Watenstedt. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Fahrtrichtung Wolfsburg der A 39 ist an diesem ersten Wochenende noch nicht betroffen.

An den kommenden drei Wochenenden folgen jeweils weitere Sperrungen in diesem Bereich, zu denen die Landesbehörde jeweils noch informieren will. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund vier Millionen Euro und werden vom Bund getragen. eng