Warnung in Braunschweig: Ein Atomkrieg träfe uns alle!

Mit dem Flaggentag der internationalen „Mayors for Peace“ – der Bürgermeister für den Frieden – wird in jedem Jahr an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag vom 8. Juli 1996 erinnert. Darin geht es um die „völkerrechtliche Verpflichtung, in redlicher Absicht Verhandlungen...