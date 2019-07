Gefunden: Polizei Braunschweig findet 90-jährige Vermisste

Die Polizei Braunschweig hat die vermisste 90-Jährige am Dienstagvormittag gefunden. Nur wenige Minuten zuvor haben die Beamten eine vermissten Meldung herausgegeben.

Mit Suchhunden und einem Polizehubschrauber haben die Polizisten nach der Frau gesucht. Am Montagnachmittag ist die Frau mit ihrem Hund zu einem Spaziergang in Mascherode aufgebrochen. Jetzt wurde sie lebend gefunden und wird medizinisch in einem Rettungswagen versorgt, teilt eine Polizeisprecherin mit. Warum die 90-Jährige am Montag nicht wie üblich nach Hause gekommen ist, wird sich erst in einer späteren Befragung klären, heißt es von der Polizei red





Dieser Text wurde aktualisiert.