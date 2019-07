Polizei Braunschweig: „Egoismus breitet sich immer mehr aus“

Einladung zum offenen Gespräch über den Polizeieinsatz im Prinzenpark am Vatertag: Inspektionsleiter Axel Werner wollte sich allen Kritiker persönlich stellen, doch nur einer nahm die Einladung auch an. Sechs Beschwerdeführer hatte die Polizei angesprochen; einer entschuldigte sich aus Termingründen; vier meldeten sich gar nicht erst zurück. So blieb nur Oliver Wienert, um mit Inspektionschef Werner, dem Einsatzleiter Henning Franke...