Reise durch Klimazonen auf dem Abenteuerspielplatz Melverode

Es ist kühl am Wasserfall. Über mehrere Terrassen plätschert das Wasser in die Tiefe. Am Fuß des Bachs sitzt ein Mädchen und schürft nach Gold. Sie schwenkt und schwenkt, Sand rinnt durch die kleinen Löcher ihres gelben Siebs. Und da, tatsächlich: kleine goldene Körner. „Das ist aber kein richtiges...