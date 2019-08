Korfesstraße – Werden die Wohnungen endlich fertig?

In das ehemalige Seniorenheim in der Korfesstraße könnte Ende des Jahres wieder Leben einziehen. Die Umbauarbeiten in dem leerstehenden Gebäude sollen bis 31. Dezember abgeschlossen sein. Das teilte Michael Viehweger von der Westfalia Immobilienverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mit. Ursprünglich hatte der Investor die Fertigstellung bereits für Ende 2017 angekündigt. Wohnungen sind knapp. Überall in den Städten und auch in...