Fahrradstaffel der Polizei Braunschweig verfolgt 24-Jährigen

Die Fahrradstaffel der Polizei war am Mittwoch im Stadtgebiet Radfahrern auf der Spur, die Verkehrsregeln missachteten.

Falsche Straßenseite, Missachtung roter Ampeln, marode Fahrräder, Drogeneinfluss: Mit Unterstützung aller Polizeikommissariate veranstaltete die Fahrradstaffel der Polizeiinspektion Braunschweig am Mittwochmorgen Kontrollen des Fahrradverkehrs auf der Salzdahlumer Straße sowie auf der Helmstedter Straße. Und stellte einige Verstöße fest, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zwei Fahrradfahrer wurden laut der Mitteilung wegen der Missachtung des Rotlichtes angehalten, 14 Mal waren die Radler entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. In neun Fällen wiesen die Räder technische Mängel auf, die nun behoben werden müssen. Bei einem 31-Jährigen, der zuvor die rotzeigende Ampel missachtet hatte, wurden bei der Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden.

Schon am Tag zuvor war die Fahrradstaffel laut der Mitteilung bei einer Verfolgungsfahrt erfolgreich gewesen. Ein Fahrradfahrer sollte am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsverstoß angehalten werden. Der Mann versuchte zunächst zu fliehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt mit Unterstützung von Funkstreifenwagen stellten die Polizisten den 24-Jährigen schließlich auf einem Hinterhof am Madamenweg. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Verdächtige mit vier Haftbefehlen gesucht wurde. Ferner hatte er eine geringe Menge Marihuana bei sich. Das von ihm geführte Fahrrad stellte sich als eigenmächtiger Umbau zu einem E-Bike heraus. Der Beschuldigte muss nun mit zwei Strafverfahren wegen Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen Drogenbesitzes rechnen. red