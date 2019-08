Schlägerei in Braunschweig – Polizeibeamte angegriffen

Eine Schlägerei in der Braunschweiger Innenstadt führte am späten Freitagvormittag zu Beeinträchtigungen im Verkehr im Bereich Münzstraße und Waisenhausdamm. Wie die Polizei mitteilt, wurden auch Polizeibeamte angegriffen. Weitere Details liegen noch nicht vor. Der Hauptbeschuldigte befinde sich inzwischen aber im Polizeikommissariat Mitte. Die Straßen sind also wieder frei, der Verkehr rollt.