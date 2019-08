Braunschweiger Naturdenkmale sollen Hinweistafeln erhalten

Die streng geschützten Naturdenkmale der Braunschweiger Innenstadt sollen Hinweistafeln bekommen. Mit großer Mehrheit hat der dortige Bezirksrat beschlossen, die Stadtverwaltung um eine Kostenermittlung und einen Vorschlag für die Gestaltung der Tafeln zu bitten.

Die Grünen haben den Vorschlag eingebracht, der seitens der CDU eine Erweiterung erhalten hat. Wie Helge Böttcher (Grüne) erläuterte, sei es in der Region eigentlich üblich, die streng geschützten Naturdenkmale mit Hinweistafeln zu erläutern. Die Kaiser-Lothar-Linde am Dom in Königslutter nannte Böttcher als Beispiel. In Braunschweig sei dies bislang noch nicht der Fall.

Allein in der Innenstadt sind fünf Bäume als Naturdenkmal eingestuft. Böttcher: „Welchen Grund es dafür gab und was so besonders an den Bäumen ist, das ist hingegen unbekannt.“ Besonders bedauerlich sei: „Am Löwenwall ist seit dem Jahr 1959 eine Sumpfzypresse als Naturdenkmal eingestuft. Ich war zwar dort, konnte den Baum aber nicht finden. Wir sollten die Besonderheiten, die die Innenstadt bietet, besser herausstellen.“

Im gesamten Stadtgebiet befinden sich 28 Naturdenkmale. Nicht nur Bäume, sondern zum Beispiel auch der alte Jödebrunnen im Westlichen Ringgebiet oder der Spring bei Mascherode. Am Rande der Bezirksratssitzung meinte Böttcher: „Es wäre gut, wenn die Stadtverwaltung ein Design für die Hinweis-Tafel entwickelt, das sich bei Bedarf auch auf andere Naturdenkmale im Stadtgebiet übertragen ließe.“

Dass die Stadtverwaltung die neuen Tafeln bezahlt, sei nicht ausgemachte Sache, sagt Böttcher: „Die neuen Hinweistafeln können eigentlich nicht so schrecklich teuer sein. An den Kosten sollte es nicht scheitern. Der Bezirksrat Innenstadt verfügt über ausreichend Eigenmittel, um fünf Hinweistafeln für unsere Naturdenkmale gegebenenfalls selbst zu bezahlen.“