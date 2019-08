Polizei erwischt mutmaßlichen Raddieb in Braunschweig

Einer zivilen Streifenbesatzung ist unweit ihrer Dienststelle an der Benzstraße am Sonntag gegen 15 Uhr ein Mann aufgefallen, der sich an den geparkten LKW aufhielt und bereits Kontakt zu den Fahrern aufgenommen hatte. Der 32-Jährige hatte ein Mountainbike neben sich auf dem Gehweg liegen, so die Polizei. Da den Beamten bekannt war, dass immer wieder gestohlene Fahrräder insbesondere an osteuropäische LKW-Fahrer verkauft werden, kontrollierten sie den Mann. Der habe angegeben, dass das Fahrrad nicht ihm selbst, sondern einem Freund gehöre. Den Namen des Freundes habe er nicht genannt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls gegen den 32-Jährigen ein und stellte zudem das Fahrrad sicher.

