Drei Schwerverletzte auf A 392 bei Braunschweig-Watenbüttel

Braunschweig. Drei Personen haben sich am Montagnachmittag auf der A 392 schwer verletzt. Ein Autofahrer hat nach ersten Angaben ein Stauende übersehen.

Auf der A 392 bei der Anschlussstelle Watenbüttel sind nach Polizeiangaben am Montagnachmittag drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Dabei haben sich drei Personen schwer verletzt.

Stauende übersehen

Laut Polizei wollte ein Unfallbeteiligter von der A 392 in Richtung Watenbüttel abbiegen. Auf der Strecke staute es sich allerdings. Der Autofahrer übersah das Stauende und wich nach links aus und fuhr frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Auch ein drittes Auto ist in die Unfallstelle gefahren.

Die drei Schwerverletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die A 392 und B 214 waren für kurze Zeit voll gesperrt. Aktuell läuft der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Straße muss gereinigt werden

„An der Unfallstelle sind so viele Betriebsstoffe ausgelaufen, so dass die Fahrbahn gereinigt werden muss. Es muss noch etwas länger mit Verkehrsproblemen gerechnet werden“, sagt ein Polizeisprecher.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. ts

Wir aktualisieren diesen Artikel.