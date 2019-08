BZ-Filmpremiere feiert Bruce Springsteen als Erlöser

Das geht zu Herzen. Weil alles so einfach erscheint. Weil es in diesem Film am Ende wie geschmiert und gut ausgeht. Weil die Menschen aufeinander achten, sich sorgen und unterstützen, helfen und lieben. Weil sie mit Wohlwollen aufeinander schauen und nicht mit Neid und Missgunst. Rührend. Ja...