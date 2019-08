Es braucht mehr Solidarität in der Gesellschaft

Ich brauche hier nicht alle Gebiete aufzuzählen, in denen Deutschland weltweit eine Vorreiterrolle spielt oder spielen möchte. Solidarität zum Beispiel gehört dazu. Dieses Prinzip liegt den Deutschen so am Herzen, dass sie dafür eine Steuer eingeführt haben: den Solidaritätszuschlag. Die Tatsache,...