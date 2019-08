In der Nacht zu Dienstag gab es einen Wasserrohrbruch in Braunschweig.

Wasserrohrbruch am Altstadtring führt zu Verkehrsbehinderungen

Durch einen Wasserrohrbruch in der Nacht zu Dienstag kann es am Morgen auf dem Altstadtring in Braunschweig noch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Wasserrohrbruch ereignete sich laut Informationen der Verkehrsmanagementzentrale auf Höhe des Alten Pippelwegs im Westlichen Ringgebiet.

Verkehrsbehinderungen möglich

Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet, daher kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Einschränkungen sollen bis zirka 13 Uhr andauern. Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.