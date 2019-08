Subtropen-Hoch „Corina“ lässt die Braunschweiger schwitzen

Spätsommer-Hoch „Corina“ hat die Stadt im Schwitzkasten und schickt uns auch in den nächsten Tagen schwülwarme und zunehmend feuchte Subtropenluft, bevor am Wochenende das große „Finale“ bevorsteht, mit Blitz und Donner. Dann endet auch die diesjährige Freibadesaison. Am Freitagabend schließen das...