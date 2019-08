Braunschweiger Neonazi soll erneut zugeschlagen haben

Der als NO-Schläger bekannt gewordene Braunschweiger Neonazi muss sich am Montag erneut vor Gericht verantworten. Ihm wird Körperverletzung vorgeworfen: Er soll Ende August 2018 gegen 23 Uhr in Cramme im Landkreis Wolfenbüttel einem Mann auf der Straße ohne erkennbaren Grund mit der Faust so heftig...