Als Braunschweiger Studenten selbst eine Kita gründeten

In Windeseile wuchs die Hüpfburg in die Höhe – direkt auf der Heinrichstraße. Dort, wo das Außengelände der gleichnamigen Kindertagesstätte endet, mit einem Zaun abgetrennt von Fußweg und Straße, damit nicht plötzlich eines der 15 Kinder der kleinen Kita zwischen die Autos läuft. Doch am Samstag...