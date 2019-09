Betrüger sind gute Schauspieler, die sich bezahlen lassen

Vor einigen Jahren kam ich während einer Zugreise von Bern auf dem Bahnhof in Zürich an, wo ich umsteigen wollte, um nach Deutschland weiterzureisen. Im Warteraum sprach mich ein großer schwarzer Mann an. Er musste mindestens 100 Kilo wiegen und war ungefähr zwei Meter groß. Mit Tränen in den Augen...