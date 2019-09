Vandalismus auf dem Spielplatz einer Braunschweiger Grundschule

Braunschweig. In der Weststadt haben Unbekannte am Wochenende den Spielplatz der Grundschule verwüstet, Spielzeug geklaut und Geräte zerstört.

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Grundschule Altmühlstraße in der Braunschweiger Weststadt randaliert und Spielgeräte gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Demnach drangen die Täter auf das Gelände der Grundschule ein.

Am Montag bemerkte eine Mitarbeiterin der Schule eine beschädigte Holzhütte auf dem Gelände, in der die Täter diverse Spielgeräte aus den Regalen gerissen und in der Hütte verstreut hatten. Zudem hatten die Täter die Schaukeln auf dem Spielplatz zerstört und zwei Bänke in einen Gartenteich geworfen. Die Polizei berichtet außerdem, dass Spielzeug geklaut worden sei.

Von den Tätern fehlt laut Polizei jede Spur, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.