Zum Magnifest in Braunschweig: Stadt sperrt einige Straßen

Braunschweig. Das Magnifest wird am Wochenende gefeiert. Aus diesem Grund sperrt die Stadt in den nächsten Tagen viele Bereiche.

Die Stadtverwaltung empfiehlt, zum Magnifest an diesem Wochenende möglichst mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen. „In den vergangenen Jahren kam es regelmäßig vor, dass Feuerwehrzufahrten, Gehwege, Haltverbote und Bewohnerparkplätze zugeparkt wurden, was zu einer erheblichen Behinderung und Gefährdung der Besucher und Anwohner führte“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Bereits ab dem heutigen Donnerstag, 7 Uhr, gelten für den Aufbau des Festes Haltverbote. Die Sperrungen und Änderungen:

Die Straßenzüge des Magniviertels werden zu folgenden Zeiten gesperrt: Freitag, 6. September, 10 bis 24 Uhr; Samstag, 7. September, 10 bis 24 Uhr; Sonntag, 8. September, 10 bis 22 Uhr.

Am Samstag und Sonntag können in der Zeit von 0 bis 10 Uhr Lieferfahrzeuge ins Magniviertel fahren. Auch die Zufahrt zu den Grundstücken ist möglich. Auf den Straßen Karrenführerstraße, Ölschlägern, Ackerhof, Schloßstraße, Ritterstraße, Klint, Jodutenstraße, Kuhstraße, Mandelnstraße und dem Ägidienmarkt wird ab Donnerstag, 5. September, 7 Uhr, bis Montag, 9. September, 11 Uhr, ein absolutes Haltverbot eingerichtet. Für den Steintorwall im Bereich des städtischen Museums sowie im nördlichen Löwenwall gilt ab Freitag, 6. September, 7 Uhr, bis Montag, 9. September, 11 Uhr, ein absolutes Haltverbot.

In Abstimmung mit der Polizei gibt es zudem, so meldet es die Verwaltung, aus Sicherheitsgründen Maßnahmen zur weiträumigen Sperrung des Magniviertels: Die Leonhardstraße zwischen Adolfstraße und Steintorwall, sowie der Magnitorwall zwischen Steintorwall und Georg-Eckert-Straße werden am Freitag, 6. September, von 14 bis 24 Uhr, am Samstag, 7. September, von 10 bis 24 Uhr, und am Sonntag, 8. September, von 10 bis 22 Uhr gesperrt. In diesem Bereich gelten ab Freitag, 6. September, 12 Uhr, absolute Haltverbote. Der Steintorwall zwischen Museumstraße und Leonhardstraße wird zur Sackgasse, die nur von der Museumsstraße aus und nur von Anwohnern befahren werden darf. Während des Festes können die Anwohner des Löwenwalls, des südlichen Steintorwalls und des Magnitorwalls diese beiden Straßen ausschließlich über den Magnitorwall von der Georg-Eckert-Straße aus erreichen; Ausfahren ist über die Leonhardstraße möglich.