Braunschweiger Tänzer schafft den Sprung nach London

Sechs Monate ist es her, dass Alexander Heimer sein Hab und Gut in zwei Koffer packte und sein Glück als Choreograph in London suchte. Mit 3000 Euro auf dem Konto wagte der 25-Jährige, der das Tanzen in Braunschweig lernte, den Sprung ins kalte Wasser – und ist heute selbstständiger Choreograph...