Trickbetrüger in drei Fällen in Braunschweig erfolglos

In naher kurzer zeitlicher Abfolge wurden laut Polizei eine 82- und eine 83-jährige Frau von ihrem angeblichen Sohn telefonisch kontaktiert. In beiden Fällen bat der Gesprächsteilnehmer aufgrund einer finanziellen Notlage um einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Rentnerinnen fielen jedoch nicht darauf herein. Gegen Mittag erhielt dann eine weitere 81-Jährige einen derartigen Anruf. Als sie dem angeblichen Sohn einen sofortigen Rückruf unter der ihr bekannten Nummer vorschlug, wurde das Telefonat abrupt beendet, so die Polizei. So blieb es in allen drei Fällen beim Betrugsversuch.