Unfälle auf A2 – ein Schwerverletzter und langer Stau

Braunschweig. Ein Unfall beim Rasthof Zweidorfer Holz sorgte in der Nacht zu Mittwoch für Stau auf der A2. Am Stauende bei Watenbüttel krachte es dann erneut.

Zwei Unfälle haben am Mittwochmorgen auf der A2 in Richtung Hannover für mehrere Kilometer Stau gesorgt. Wie die Polizei berichtet war um 2.59 Uhr an der Raststätte Zweidorfer Holz in der Einfahrt zum Rasthof ein Kleintransporter auf einen abgestellten LKW aufgefahren. Der Fahrer des Kleintransporter wurde dabei schwer verletzt.

Wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten kam es zu einem Stau, in deren Ende um 4.20 Uhr bei Watenbüttel wieder ein Kleintransporter auf einen LKW auffuhr. Hierbei blieben zum Glück alle Beteiligten unverletzt.

Auf der A2 zwischen Peine und Braunschweig entstanden zwischenzeitig über sieben Kilometer Stau. Betroffen war auch die A392 ab dem Kreuz Ölper über die B214 bis zur A2-Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel. Noch am Morgen waren alle Unfallstellen geräumt und der Verkehr konnte wieder fließen.

