Mord und Totschlag in „Schäfers Ruh“

Die Schlagzeile ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen: Schließlich gibt es nur wenige Orte in Braunschweig, die mehr Behaglichkeit und Ruhe ausstrahlen als das Ausflugslokal „Schäfers Ruh“ in Schapen, beliebte Einkehrmöglichkeit bei Spaziergängen rund um die Teiche in Riddagshausen....